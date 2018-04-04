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Капитан судна «Норд» находится в СБУ
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Капитан судна «Норд» находится в СБУ 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. КАПИТАН РОССИЙСКОГО СУДНА «НОРД» НАХОДИТСЯ В УПРАВЛЕНИИ СБ УКРАИНЫ В ХЕРСОНЕ В ОЖИДАНИИ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ — ПРОКУРАТУРА
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