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Капитан судна «Норд» находится в СБУ
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Капитан судна «Норд» находится в СБУ
РИА Новости
1 час назад
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. КАПИТАН РОССИЙСКОГО СУДНА «НОРД» НАХОДИТСЯ В УПРАВЛЕНИИ СБ
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