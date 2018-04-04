Капитана российского судна «Норд» доставили в херсонское отделение СБУ 

Капитан российского судна «Норд» был доставлен в управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне, где ожидает избрание ему меры пресечения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АРК (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Татьяну Тихончик.
«Постановлением суда он доставлен в город Херсон, в орган предварительного расследования, в главное управление службы безопасности АРК, сейчас он там», — сказала Тихончик.
25 марта пограничники Украины задержали российское судно «Норд», обвинив его экипаж в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт корабля. Само судно было доставлено в порт Бердянск и арестовано. Российская сторона требует от Украины вернуть захваченное судно и освободить экипаж.