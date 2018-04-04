Стороны конфликта в Донбассе договариваются об обмене пленными напрямую

"Тема посредничества Беларуси… неоднократно возникала, и мы неоднократно на эту тему высказывались. Стороны договариваются напрямую. Другие участники процесса в рамках трехсторонней контактной группы вам также прекрасно известны", — сказал Мирончик журналистам.

Ранее Геращенко сообщала, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе обсудит в среду в Минске обмен пленными. В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.