Стороны конфликта в Донбассе договариваются об обмене пленными напрямую 

МИНСК, 4 апр — РИА Новости. Стороны конфликта в Донбассе договариваются об обмене пленными без посредников, заявил в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать России 23 россиянина в обмен на украинцев, которые осуждены в РФ. По словам Геращенко, эти российские граждане отбывают наказание в украинских тюрьмах «за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины».
"Тема посредничества Беларуси… неоднократно возникала, и мы неоднократно на эту тему высказывались. Стороны договариваются напрямую. Другие участники процесса в рамках трехсторонней контактной группы вам также прекрасно известны", — сказал Мирончик журналистам.
Ранее Геращенко сообщала, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе обсудит в среду в Минске обмен пленными. В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.