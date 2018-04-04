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Гройсман призвал вернуться к теме отмены деклараций для антикоррупционеров
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Гройсман призвал вернуться к теме отмены деклараций для антикоррупционеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман призвал Верховную раду в ближайшее время вернуться к вопросу отмены электронных деклараций для антикоррупционеров, приняв соответствующее решение.
Накануне парламент Украины отклонил президентский законопроект, которым предлагалось отменить электронное декларирование для представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции.
"Жаль, что не было принято решение об отмене электронного декларирования для общественных активистов… Это вопрос не об общественных активистах, это вопрос об открытости самой власти. Со стороны власти нужно отменить декларирование, ликвидировать любую уголовную ответственность за этот вопрос. Конечно, это вопрос украинского парламента, но я бы просил в очередной раз украинских парламентариев объединиться вокруг того, чтобы принять это решение", — сказал Гройсман в среду на заседании правительства.
Он выразил надежду, что парламент сможет отменить электронное декларирование для антикоррупционеров уже на ближайших пленарных заседаниях.
В марте 2017 года Рада приняла закон, которым приравняла антикоррупционных активистов к представителям власти и обязала их подавать декларации. Тогда западные партнеры Киева резко раскритиковали эту норму и потребовали ее отменить. Президент Петр Порошенко в июле подал соответствующий законопроект, некоторые его положения позже раскритиковала Венецианская комиссия.
Представительство ЕС на Украине ранее заявило, что инициатива обязать подавать электронные декларации представителей негосударственных организаций противоречит достижениям власти в вопросе декларирования, и требовало отменить декларации.
Представители общественных организаций считают, что подобная норма существенно осложнит возможности для международных партнеров Украины инвестировать в борьбу с коррупцией, а также делает «антикоррупционные организации потенциальными мишенями для запугивания и преследования со стороны власти».
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