Жительницу Донецка осудили за шпионаж в пользу Украины

Военный трибунал ДНР приговорил жительницу Донецка к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб Украины , сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.

Как сообщает «Донецкое агентство новостей», приговором военного трибунала на правах палаты верховного суда ДНР, гражданка Г. из Донецка признана виновной по статье УК ДНР «шпионаж». Женщину на 10 лет отправили в места лишения свободы.

По данным генпрокуратуры ДНР, в сентябре 2015 года обвиняемая, являясь госслужащим республики, прибыла в Запорожье , где умышленно дала согласие на сотрудничество с СБУ , для которой впоследствии собирала и передавала данные о ее деятельности в ДНР.

Как считают в надзорном ведомстве, с февраля по октябрь 2016 года через интернет женщина передавала украинской стороне сведения о сотрудниках Фонда госимущества ДНР и иную информацию о деятельности Фонда.