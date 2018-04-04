Ещё
Жительницу Донецка осудили за шпионаж в пользу Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительницу Донецка осудили за шпионаж в пользу Украины 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: ТВ Центр
Военный трибунал ДНР приговорил жительницу Донецка к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб Украины, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.
Как сообщает «Донецкое агентство новостей», приговором военного трибунала на правах палаты верховного суда ДНР, гражданка Г. из Донецка признана виновной по статье УК ДНР «шпионаж». Женщину на 10 лет отправили в места лишения свободы.
По данным генпрокуратуры ДНР, в сентябре 2015 года обвиняемая, являясь госслужащим республики, прибыла в Запорожье, где умышленно дала согласие на сотрудничество с СБУ, для которой впоследствии собирала и передавала данные о ее деятельности в ДНР.
Как считают в надзорном ведомстве, с февраля по октябрь 2016 года через интернет женщина передавала украинской стороне сведения о сотрудниках Фонда госимущества ДНР и иную информацию о деятельности Фонда.
Напомним, в январе глава республики Александр Захарченко издал указ, по которому госслужащим ДНР запретили выезд на подконтрольную Киеву территорию из-за угрозы их вербовки со стороны спецслужб Украины.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинский пранкер Вольнов обжаловал свой арест в России В МИД отреагировали на сообщения о саммите по Донбассу Порошенко попросил украинских силовиков «не жалеть патронов»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек82
Япония заявила протест России151
Пожар в ТЦ «Персей для детей»211
Бориса Джонсона поймали на лжи о России266
Тест: Можно ли вас обмануть с квартирой8
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение