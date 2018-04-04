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Аваков рассказал о сокращении состава подразделений «Беркута» на 70%
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Аваков рассказал о сокращении состава подразделений «Беркута» на 70% 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что чуть менее 30% бывших сотрудников «Беркута» и других спецподразделений остались работать в правоохранительных органах.
Спецподразделение «Беркут» было расформировано после «евромайдана» 2014 года, украинские власти возложили вину за тогда происходящее в том числе на это спецподразделение.
"Что касается изменений в кадровом составе спецподразделений… Объективные данные — конкретные цифры — говорят о том, что количество старых спецназовцев в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть меньше 30%. Это либо бывший «Беркут», либо другие спецподразделения", — сказал Аваков в опубликованном в среду интервью украинскому информагентству «ЛИГАБизнесИнформ».
Министр заступился за бывших сотрудников «Беркута», поскольку, по его мнению, всех нельзя ставить под одну «гребенку».
Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и «коктейли Молотова», стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которое было расформировано после госпереворота.
В августе 2014 года временная следственная комиссия парламента Украины пришла к выводам, что пули, найденные на месте трагических событий на майдане 20 февраля, не могли быть выпущены из оружия, находящегося на вооружении «Беркута».
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