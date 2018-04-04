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«Кто-то ее тянул»: Тымчук «раскусил» Савченко еще в Ираке
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«Кто-то ее тянул»: Тымчук «раскусил» Савченко еще в Ираке 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.
«Дело в том, что я знаю ее еще по Ираку. Я там был только на ротации, когда она проходила службу в контингенте, но это была достаточно одиозная, эксцентричная и эпатажная личность, чтобы о ней знал весь контингент. Там я общался с ней буквально один раз, но сразу понял: тетя, что называется, немного стремная», — рассказал он.
По его словам, когда он начал расспрашивать о Савченко ее сослуживцев из украинского контингента в Ираке, то якобы услышал такие рассказы, которые сегодня не решится повторить.
«Девушка действительно абсолютно не в адеквате. И тогда, и сегодня меня интересует один вопрос: как она поступила в военный вуз, тем более в летный, и дошла до того, чтобы получить офицерское звание? Ведь необходимо пройти медицинскую комиссию, освидетельствование психиатра», — удивляется депутат.
Тымчук заявил, что Савченко прошла медкомиссию благодаря чьему-то указанию сверху.
«Кто-то ее тянул, но фамилии я так и не добился. А вопрос психической неадекватности стоял давно, причем на уровне генералов в Генштабе знали, что есть абсолютно невменяемая дама-офицер, которую так сильно тянут, что ее нужно брать туда, куда она хочет», — рассказал Тымчук.
Ранее он предложил депутатам ВР предоставлять справки о психическом здоровье также в связи с ситуацией вокруг задержания Савченко.
Психическое состояние солдат ВСУ действительно критическое. Ранее в Минобороны ЛНР сообщали о том, что с начала 2018 года почти 200 военнослужащих ВСУ, проходящих службу в зоне АТО в Донбассе, дезертировали. Уволенный главный психиатр Минобороны Украины Олег Друзь заявлял, что 93% участников военной операции в Донбассе представляют угрозу для общества и нуждаются в лечении.
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