«Кто-то ее тянул»: Тымчук «раскусил» Савченко еще в Ираке

«Дело в том, что я знаю ее еще по Ираку . Я там был только на ротации, когда она проходила службу в контингенте, но это была достаточно одиозная, эксцентричная и эпатажная личность, чтобы о ней знал весь контингент. Там я общался с ней буквально один раз, но сразу понял: тетя, что называется, немного стремная», — рассказал он.

По его словам, когда он начал расспрашивать о Савченко ее сослуживцев из украинского контингента в Ираке, то якобы услышал такие рассказы, которые сегодня не решится повторить.

«Девушка действительно абсолютно не в адеквате. И тогда, и сегодня меня интересует один вопрос: как она поступила в военный вуз, тем более в летный, и дошла до того, чтобы получить офицерское звание? Ведь необходимо пройти медицинскую комиссию, освидетельствование психиатра», — удивляется депутат.

Тымчук заявил, что Савченко прошла медкомиссию благодаря чьему-то указанию сверху.

«Кто-то ее тянул, но фамилии я так и не добился. А вопрос психической неадекватности стоял давно, причем на уровне генералов в Генштабе знали, что есть абсолютно невменяемая дама-офицер, которую так сильно тянут, что ее нужно брать туда, куда она хочет», — рассказал Тымчук.

Ранее он предложил депутатам ВР предоставлять справки о психическом здоровье также в связи с ситуацией вокруг задержания Савченко.