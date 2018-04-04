Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко

Адвокат Януковича Виталий Сердюк перед началом заседания сообщил журналистам, что на заседании в среду состоится допрос жителей Крыма в режиме видеоконференции. По его словам, во время «евромайдана» в 2014 году они находились в автобусе, на который напали радикалы.

"Будем слушать крымчан, будет свидетель (Валерий) Луговский — это один из представителей Крыма, который пострадав в результате противоправных и хорошо спланированных действий в отношении крымчан, которые возвращались с акций протеста домой. Я думаю, его свидетельские показания дадут возможность понять, что чувствовали жители Крыма в 2014 году", — сказал Сердюк.