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Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене
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Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
Ранее коллегия суда заявила, что рассчитывает в апреле допросить бывшего главу правительства Николая Азарова, экс-главу администрации президента Украины Андрея Клюева, экс-главу МВД Виталия Захарченко и других — всего 12 человек.
"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк перед началом заседания сообщил журналистам, что на заседании в среду состоится допрос жителей Крыма в режиме видеоконференции. По его словам, во время «евромайдана» в 2014 году они находились в автобусе, на который напали радикалы.
"Будем слушать крымчан, будет свидетель (Валерий) Луговский — это один из представителей Крыма, который пострадав в результате противоправных и хорошо спланированных действий в отношении крымчан, которые возвращались с акций протеста домой. Я думаю, его свидетельские показания дадут возможность понять, что чувствовали жители Крыма в 2014 году", — сказал Сердюк.
Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены Азаров, Клюев, Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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