Житель Ставрополья обвиняется в участии в боях на стороне нацбатальона ОУН в Донбассе

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Житель Ставрополья Сергей Ильин , содержащийся под стражей в Чувашии , обвиняется в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории Украины . Об этом сообщил в среду ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике по связям со СМИ Олег Дмитриев.

"Дело возбуждено в отношении 41-летнего безработного Сергея Ильина, зарегистрированного в Ставропольском крае. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Ильин в ноябре 2014 года прибыл в Киев для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, вступил в украинский нацбатальон «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ ), прошел военную подготовку на его базе, был обеспечен военным обмундированием, боеприпасами, спецснаряжением.

С ноября по декабрь 2014 года участвовал в составе батальона в качестве стрелка (позывной «Генрих») в боях, в том числе, в селе Пески Ясиноватского района Донецкой области, против населения провозглашенной Донецкой народной республики. «За наемничество злоумышленник получил денежное вознаграждение в размере не менее 4 тыс. гривен. В последующем он покинул территорию Украины», — уточнил Дмитриев.