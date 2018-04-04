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Сбытчик наркотиков оказался наемником, воевавшим в нацбатальоне на Донбассе
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Сбытчик наркотиков оказался наемником, воевавшим в нацбатальоне на Донбассе 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Правоохранители выяснили, что мужчина, задержанный за сбыт синтетических наркотических средств в Чебоксарах, принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне украинских националистов, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, полицейские установили, что 41-летний безработный Сергей Ильин, с февраля 2018 находящийся под стражей за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, имеет причастность к другим преступлениям.
"Ильин, являясь сторонником радикальных националистических взглядов, в начале ноября 2014 года прибыл в столицу Украины город Киев для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке этой страны с целью получения за это материального вознаграждения. Там обвиняемый вступил в состав украинского националистического батальона «Организация украинских националистов» (ОУН, организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда), после чего прошел военную подготовку в учебном центре указанного батальона", — говорится в сообщении ведомства.
После подготовки мужчина был экипирован необходимым обмундированием, получил амуницию, оружие и боеприпасы и отправился на Донбасс, где с 21 ноября по 21 декабря 2014 года принимал участие в боевых действиях в составе батальона в качестве стрелка с позывным «Генрих».
"Боевой путь" наемника прошел, в том числе, через село Пески Ясиноватского района Донецкой области, где он «осуществлял прицельную стрельбу как по ополченцам, так и по мирным жителям».
Стражи порядка утверждают, что за свои действия Сергей Ильин получил денежное вознаграждение в размере не менее 4 тысяч гривен, после чего покинул Украину.
В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье «участие наемника в вооруженном конфликте».
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