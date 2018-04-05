Украинская прокуратура: «Экипаж „Норда“, скорее всего, вернется в Керчь»

Начальник управления надзора за уголовным производством Прокуратуры Автономной Республики Крым , входящей в структуру Генеральной прокуратуры Украины , Игорь Поночовный назвал сложившуюся ситуацию очень сложной и уникальной, поскольку подобных конфликтов в мире ещё не было. При этом он выразил надежду, что моряков привлекут к административной ответственности за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё».

«Члены экипажа являются украинцами, российские паспорта им были выданы незаконно. Я понимаю с человеческой позиции семьи, которые, возможно, не разбираются в политике или процессах, которые происходят. Однозначно, члены экипажа, скорее всего, попадут домой, в Керчь . С точки зрения украинского законодательства, мы поступили правильно», — заявил прокурор в эфире «Радио Крым. Реалии».

Поночовный утверждает, что морякам оказывается максимальная поддержка и медицинская помощь, предоставлено питание. Однако экипаж судна и их родственники рассказали, что это всё ложь. «Норд» хоть и подключили к береговому электроснабжению Бердянского порта, куда его конвоировала Погранслужба Украины, но могут отключить в любой момент из опасения возгорания или пожара, первый бак с отходами вывезли лишь на 10-й день, хотя по санитарным нормам это необходимо делать раз в пять дней; СБУ опломбировала трюм с работающим электрооборудованием, в связи с этим экипаж не может удостовериться в сохранности приборов, поэтому на судне, может начаться пожар; только спустя 11 дней украинская сторона пообещала вывести с борта 6 тонн гниющей рыбы, которая превратила сейнер в газовую камеру.

Скорая помощь отказалась предоставить платные услуги капитану Владимиру Горбатенко и моряку Павлу Чмыхалову, страдающим гипертонией, которые перенесли микроинсульты. Руководителя экипажа всё-таки пришлось госпитализировать, когда его состояние ухудшилось в здании отделения СБУ в Херсоне

Продукты, сменную одежду, лекарства и воду на борт приносят адвокаты. Российского консула на судно не пускают, поскольку там якобы нет граждан РФ , хотя все находящиеся там получили российские паспорта в Керчи.

«Указанное судно, несмотря на то, что оно незаконно зарегистрировано в российском судовом регистре, незаконно установило на борт российский флаг и получило в Ростове-на-Дону разрешение на осуществление рыбного промысла, проводило рыбный промысел в акватории Азовского моря на украинской территории. Российская сторона называет это похищением, угоном судна, но Украина не может угнать то, что ей принадлежит», — сказал Поночовный.

Даже в случае нарушения «Нордом» промысловых правил украинская сторона должна была распорядиться, чтобы экипаж вернулся в порт базирования или выхода на промысел, и лишь потом приниматься решение о взысканиях с руководства корабля. Такой алгоритм действий прописан в «Порядке осуществления контроля изъятия промысловыми и иными судами водных биоресурсов в акватории Азовского моря и Керченском проливе на 2018 год», утверждённом Россией и Украиной в прошлом году.