Капитана захваченного в Азове судна «Норд» вывезли в неизвестном направлении

Капитан крымского судна «Норд», захваченного украинскими силовиками в Азовском море, исчез. По словам адвокатов задержанной за «нарушение госграницы» команды, капитана забрали пограничники. Где он сейчас, неизвестно.

Владимира Горбатенко, который накануне жаловался российским СМИ на издевательства со стороны сотрудников украинской погранслужбы, утром в среду увезли в неизвестном направлении. Не ясно, сообщили ли представители украинской стороны другим членам команды о причинах. По крайней мере, в компании-владельце судна никакой информацией не располагают.

«Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — заявил представитель «Балтийского берега».

По его словам, в настоящее время защита пытается установить, где находится Горбенко. В компании отметили, что считают действия украинских властей неприемлемыми.

По одной из версий, капитана Горбатенко могли увезти в Мариуполь . Там на 4 апреля назначено первое заседание суда по делу «судна-нарушителя».

В конце марта капитану — гражданину РФ (украинские СМИ называют его гражданином Украины , не признавая выданный в Керчи паспорт) — украинской прокуратурой было объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины. За «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию» моряку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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