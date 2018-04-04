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Украинские пограничники увезли капитана задержанного судна «Норд» в неизвестном направлении
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Украинские пограничники увезли капитана задержанного судна «Норд» в неизвестном направлении 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины / dpsu.gov.ua
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-судовладельца «Балтийский берег».
"Три часа назад (около 7.00 мск) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно", — говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что 4 апреля на Украине должно состояться первое судебное заседание по делу, связанному с керченским судном «Норд».
Ранее капитан арестованного на Украине крымского судна «Норд» заявил об издевательствах СБУ.
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