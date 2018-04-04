Украинские пограничники увезли капитана задержанного судна «Норд» в неизвестном направлении

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-судовладельца «Балтийский берег».

"Три часа назад (около 7.00 мск) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно", — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что 4 апреля на Украине должно состояться первое судебное заседание по делу, связанному с керченским судном «Норд».