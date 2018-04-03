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Депутаты Госдумы обсудили с генсеком ОБСЕ нарушения прав русскоязычных на Украине и в Латвии
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Депутаты Госдумы обсудили с генсеком ОБСЕ нарушения прав русскоязычных на Украине и в Латвии 

Парламентская газета 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы на встрече с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, а также ситуацию с нарушением прав русскоязычного населения на Украине и в Латвии, заявил председатель международного Комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Парламентарий отметил, что ситуация с недопуском находящихся на Украине россиян в помещения диппредставительств РФ для голосования на выборах президента 18 марта была признана международными представителями грубейшим нарушением прав человека.
«Мы поставили вопрос о том, что это должно получить соответствующую оценку на всех уровнях ОБСЕ», — приводит слова Слуцкого его пресс-служба.
Кроме того, по его словам, также был поднят вопрос по школьной реформе в Латвии. «Мы заявили, что демонтаж системы образования на русском языке является грубейшим нарушением конвенций Совета Европы. В данном случае и Гремингер, и члены делегации вынуждены были с этим согласиться. Хотя в данном случае апелляции к ОБСЕ — дело риторическое, но этот важнейший международный институт должен понимать, что в Латвии грубо попираются права русскоязычного населения и Россия категорически возражает против подобных подходов», — отметил глава профильного думского Комитета.
Слуцкий также обратил внимание, что в рамках консультаций говорилось и о том, что «платформу „Диалог“ как ноу-хау сегодняшнего руководства ОБСЕ имеет смысл проецировать на плоскость парламентской ассамблеи ОБСЕ и расширять парламентский диалог в рамках организации и её ассамблеи по самому широкому кругу вопросов безопасности и стратегического сотрудничества».
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