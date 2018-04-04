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Украинские пограничники увезли капитала судна «Норд», сообщил судовладелец
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Украинские пограничники увезли капитала судна «Норд», сообщил судовладелец
РИА Новости
57 минут назад
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СУДОВЛАДЕЛЕЦ СООБЩИЛ, ЧТО КАПИТАН СУДНА «НОРД» УТРОМ ВЫВЕЗЕН УКРАИНСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ В НЕИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
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