Украинские пограничники увезли капитала судна «Норд», сообщил судовладелец

СУДОВЛАДЕЛЕЦ СООБЩИЛ, ЧТО КАПИТАН СУДНА «НОРД» УТРОМ ВЫВЕЗЕН УКРАИНСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ В НЕИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО