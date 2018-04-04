Ещё
Эксперт: к сомалийским пиратам прибавились бандеровские
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: к сомалийским пиратам прибавились бандеровские 

Вести.Ru 1 час назад
Рыболовецкий сейнер «Норд» находится в плену у Украины. Российский эксперт считает, что против «бандеровских пиратов», которые не отличаются от сомалийских, следует вводить сначала мягкие меры, а если они не сработают, то и меры военного характера.
Чтобы приостановить пиратские действия властей Украины, необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия. Об этом РИА Новости заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.
По его мнению, можно ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у них всегда много проблем с безопасностью.
Что касается задержания российского рыболовецкого сейнера, то, по мнению капитана первого ранга, эта провокационная политика «диктуется и навязывается киевским властям вашингтонским начальством, и бандеровцы проводят ее с особым рвением».
"Они ничем не отличаются от сомалийских пиратов, — сказал эксперт. — И если не сработают предупредительные меры, так скажем, интеллигентного характера — по усилению досмотра украинских судов, идущих через Керченский пролив, то, думаю, будут применены меры военного характера".
По его словам, к сомалийским пиратам, о которых все знают, «прибавились бандеровские». «Значит, к ним надо относиться так же — в соответствии с нормами международного права», — заключил Михаил Ненашев.
26 марта Украина задержала российский сейнер «Норд»; экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составлены административные протоколы. На «Норд» наложен арест. Москва требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Ранее капитан судна сообщил, что украинские пограничники обещали отпустить задержанных, если они предоставят украинские паспорта.
Вести.Ru: последние новости
Брата украинского пранкера-провокатора взяли в Архангельске с детским порно Львовские радикалы обклеили листовками и сожгли польский автобус Пушков прокомментировал заявление Порошенко о "пасхальном" перемирии в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США восхитились российскими кораблями проекта 2216019
Кремль потребовал от Лондона извинений382
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»172
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото116
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение