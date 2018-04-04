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Украина хочет поменяться с Россией заключенными по формуле «23 на 23»
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Украина хочет поменяться с Россией заключенными по формуле «23 на 23» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Два дня назад депутат Верховной Рады сообщила о намерении поднять на сегодняшнем заседании в Минске вопрос о выдаче 20 граждан Российской Федерации, однако на встрече озвучила другую цифру.
«Во время заседания гуманитарной подгруппы в Минске и на Трёхсторонней контактной группе украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, за преступления, связанные с войной, в обмен на украинских политзаключённых, содержащихся в тюрьмах РФ. Скажу так: мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы», — написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
Ранее пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков подчеркнул, что граждане Украины, осуждённые по российскому законодательству и отбывающие наказание на территории РФ, не относятся к числу пленных или удерживаемых лиц, а вопрос об их выдаче решается на высшем уровне.
Москва с 2016 года передаёт Киеву граждан Украины, осуждённых до весны 2014 года и находящихся в исправительных учреждениях Крыма, поскольку нет оснований для того, чтобы они отбывали наказание или находились под арестом в России, потому что совершали преступления как граждане Украины на территории Украины.
«Госпожа Геращенко опоздала на час (на заседание подгруппы — ред.). Во время её отсутствия (спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам Виктор — ред.) Медведчук в ответ на вопрос о позиции Киева по обмену пленными сообщил, что у украинской стороны сейчас нет официальной позиции по данному вопросу», — рассказала руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник уличил Киев в навязывании обмена с Российской Федерацией осуждёнными вместо обмена пленными с республиками Донбасса, который закреплён в Минских соглашениях.
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