Украина рассматривает возможность проведения масштабной модернизации аэропортов к 2030 году

Киев, 3 апреля / Синьхуа / — К 2030 году Украина может провести масштабную реконструкцию своих аэропортов для развития туризма и торговли, а также увеличения притока инвестиций. Об этом, как сообщило сегодня агентство Интерфакс-Украина , говорится в проекте приказа кабинета министров «Об одобрении авиационной транспортной стратегии до 2030 года».

Херсона и Согласно этому документу, за ближайшие 12 лет аэропорты Львова , Одессы, Харькова Запорожья должны быть подготовлены к неограниченному обслуживанию дальнемагистральных самолетов, которые в настоящий момент принимает только киевский «Борисполь». Кроме того, аэропорты других 15 украинских городов смогут обслуживать среднемагистральные воздушные суда, а оставшихся населенных пунктов — ближнемагистральные и грузовые самолеты.

Авиационная стратегия также предусматривает дальнейшее превращение «Борисполя» в важный транспортный хаб Восточной Европы, развитие мультимодальных перевозок, обеспечение скоростного наземного сообщения между аэропортами и населенными пунктами.

По данным Государственной авиационной службы, ныне в Украине действует 21 аэропорт, в том числе 17 международных. —0—