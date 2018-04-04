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Украина рассматривает возможность проведения масштабной модернизации аэропортов к 2030 году
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Украина рассматривает возможность проведения масштабной модернизации аэропортов к 2030 году 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Киев, 3 апреля /Синьхуа/ — К 2030 году Украина может провести масштабную реконструкцию своих аэропортов для развития туризма и торговли, а также увеличения притока инвестиций. Об этом, как сообщило сегодня агентство Интерфакс-Украина, говорится в проекте приказа кабинета министров «Об одобрении авиационной транспортной стратегии до 2030 года».
Согласно этому документу, за ближайшие 12 лет аэропорты Львова, Одессы, Харькова, Херсона и Запорожья должны быть подготовлены к неограниченному обслуживанию дальнемагистральных самолетов, которые в настоящий момент принимает только киевский «Борисполь». Кроме того, аэропорты других 15 украинских городов смогут обслуживать среднемагистральные воздушные суда, а оставшихся населенных пунктов — ближнемагистральные и грузовые самолеты.
Авиационная стратегия также предусматривает дальнейшее превращение «Борисполя» в важный транспортный хаб Восточной Европы, развитие мультимодальных перевозок, обеспечение скоростного наземного сообщения между аэропортами и населенными пунктами.
По данным Государственной авиационной службы, ныне в Украине действует 21 аэропорт, в том числе 17 международных. —0—
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