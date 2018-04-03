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Дмитрий Спивак: Факельные шествия «Украина для украинцев» не за горами
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Дмитрий Спивак: Факельные шествия «Украина для украинцев» не за горами 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Марш националистов в центре Киева «Против олигархов у власти», объединивший несколько партий и праворадикальных организаций, прекрасно организован и структурирован. Ну а раз против олигархов, то финансируется он, судя по всему, на добровольные пожертвования бабушек с Привоза. И членов профсоюза.
Что касается новенькой формы для всех побратимов из корпуса «Национальная Дружина» и других многочисленных атрибутов «стихийного» движения, то это шьют, по всей вероятности, активисты и общественники на Малой Арнаутской. Естественно, во внеурочное время, при свете свечи и из подручных материалов, взятых на прокат…
Так что, Ура, товарищи! Выборы-2019 начались…
Как говорится, добро пожаловать на лохотрон, или  На старт! Внимание! Марш!
Ударим автопробегом по бездорожью, бюрократизму и…олигархам.
И это только начало. Ночные факельные шествия под лозунгами «Украина для украинцев» не за горами…
Вся эта движуха, конечно, «объединит» Украину и очень «позитивно» отразится на настроениях в обществе. Зато у каждого будет свой электорат, ненавидящий всех остальных. Что и требовалось доказать.
При этом, в самом крупном выигрыше, естественно окажутся те самые олигархи, «против которых» и проходит сегодняшний марш.
В общем, Кто не спрятался, они будут не виноваты…
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