Дмитрий Спивак: Факельные шествия «Украина для украинцев» не за горами

Марш националистов в центре Киева «Против олигархов у власти», объединивший несколько партий и праворадикальных организаций, прекрасно организован и структурирован. Ну а раз против олигархов, то финансируется он, судя по всему, на добровольные пожертвования бабушек с Привоза. И членов профсоюза.

Что касается новенькой формы для всех побратимов из корпуса «Национальная Дружина» и других многочисленных атрибутов «стихийного» движения, то это шьют, по всей вероятности, активисты и общественники на Малой Арнаутской. Естественно, во внеурочное время, при свете свечи и из подручных материалов, взятых на прокат…

Так что, Ура, товарищи! Выборы-2019 начались…

Как говорится, добро пожаловать на лохотрон, или На старт! Внимание! Марш!

Ударим автопробегом по бездорожью, бюрократизму и…олигархам.

И это только начало. Ночные факельные шествия под лозунгами « Украина для украинцев» не за горами…

Вся эта движуха, конечно, «объединит» Украину и очень «позитивно» отразится на настроениях в обществе. Зато у каждого будет свой электорат, ненавидящий всех остальных. Что и требовалось доказать.

При этом, в самом крупном выигрыше, естественно окажутся те самые олигархи, «против которых» и проходит сегодняшний марш.

В общем, Кто не спрятался, они будут не виноваты…