Капитан захваченного Украиной российского судна пожаловался на издевательства

«Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда», — сообщил он.

По его словам, некоторое время назад сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. На судне в любой момент может начаться пожар, экипаж не может удостовериться в сохранности приборов, подчеркнул он.

«Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать», — рассказал Горбина. После ареста «Норда» капитан судна и один из матросов перенесли гипертонический криз, в госпитализации им было отказано. «Нам сделали по уколу и дали поддерживающие таблетки. Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар», — сообщил капитан.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники, арестовавшие крымское рыболовецкое судно «Норд» предложили морякам свободу, если те признают себя украинцами. По словам капитана «Норда» Владимира Горбины, экипаж испугался, что в случае признания себя украинцами, их будут судить по той же статье о незаконном пересечении границы, но уже как граждан Украины, а это только ухудшит положение людей.