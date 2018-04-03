Минздрав Украины: С начала года корью заболели больше 9 тысяч человек

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой и Львовской областях. Самая благоприятная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях.

«Всего в течение 13 недель 2018 года корью заболели 9091 человека — 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых», — говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины

На прошлой неделе в Закарпатской области зарегистрировано 94 случая заболевания кори, 84 пациента — это дети младше 17 лет, 10 — взрослые. 83% заболевших не были вакцинированы.

«Лекарств от кори не существует. Остановить вспышка может только вакцинация. Если вашему ребёнку скоро исполняется 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку по календарю прививок. Если ребёнок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение для скорейшего получения бесплатного прививки», — напомнили представители министерства.