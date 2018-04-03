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Минздрав Украины: С начала года корью заболели больше 9 тысяч человек
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Минздрав Украины: С начала года корью заболели больше 9 тысяч человек 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой и Львовской областях. Самая благоприятная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях.
«Всего в течение 13 недель 2018 года корью заболели 9091 человека — 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых», — говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
На прошлой неделе в Закарпатской области зарегистрировано 94 случая заболевания кори, 84 пациента — это дети младше 17 лет, 10 — взрослые. 83% заболевших не были вакцинированы.
«Лекарств от кори не существует. Остановить вспышка может только вакцинация. Если вашему ребёнку скоро исполняется 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку по календарю прививок. Если ребёнок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение для скорейшего получения бесплатного прививки», — напомнили представители министерства.
Украина заняла третье место среди европейских стран по уровню заболеваемости корью в прошлом году. Больше всего случаев зарегистрировано в Румынии — 5 562 человека, Италии — 5 006 человек и на Украине — 4 767 человека. Заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил, что если вакцинация останется на сегодняшнем уровне, то болезнь можно победить к 2023 году, в противном случае страну ждёт очередная волна заболеваемости.
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