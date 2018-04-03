«Народный трибунал» рассмотрел дела по военным преступлениям в Донбассе

ДОНЕЦК , 3 апр — РИА Новости . «Украинский народный трибунал» закончил рассмотрение дел против украинских властей, связанных с пытками, созданием незаконных вооруженных формирований и военными преступлениями в Донбассе, заявил РИА Новости обвинитель трибунала Сергей Кожемякин

На трибунале в самопровозглашенной ДНР рассматриваются уголовные дела по обвинению украинских властей в военных преступлениях в Донбассе.

"Первый блок, который мы рассмотрели, это «военные преступления». Потом мы рассмотрели блок «создание незаконных вооруженных формирований». Сегодня мы закончили рассмотрение блока «пытки», — сказал он.

Кожемякин пояснил, что в дальнейшем на заседаниях «Украинского народного трибунала» будут рассматриваться преступления, связанные с геноцидом, блокадой и разжиганием агрессии. Очередное заседание запланировано на 14 апреля.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.