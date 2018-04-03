«Народный трибунал» рассмотрел дела по военным преступлениям в Донбассе 

ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. «Украинский народный трибунал» закончил рассмотрение дел против украинских властей, связанных с пытками, созданием незаконных вооруженных формирований и военными преступлениями в Донбассе, заявил РИА Новости обвинитель трибунала Сергей Кожемякин.
На трибунале в самопровозглашенной ДНР рассматриваются уголовные дела по обвинению украинских властей в военных преступлениях в Донбассе.
"Первый блок, который мы рассмотрели, это «военные преступления». Потом мы рассмотрели блок «создание незаконных вооруженных формирований». Сегодня мы закончили рассмотрение блока «пытки», — сказал он.
Кожемякин пояснил, что в дальнейшем на заседаниях «Украинского народного трибунала» будут рассматриваться преступления, связанные с геноцидом, блокадой и разжиганием агрессии. Очередное заседание запланировано на 14 апреля.
Ранее инициаторы трибунала заявили, что слушания будут проводиться по законодательству Украины, все судьи — граждане Украины, заседания будут проходить в течение нескольких месяцев. На трибунал были вызваны глава МВД Украины Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель Верховной рады Андрей Парубий, премьер Украины Владимир Гройсман, экс-премьер Арсений Яценюк и президент Украины Петр Порошенко.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.