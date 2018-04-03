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Глава СБУ заявил о зачистке Бессарабии
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Глава СБУ заявил о зачистке Бессарабии 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«В последнее время мы получаем информацию о попытках российских спецслужб вернуться к вопросу Бессарабии», — отметил Грицак.
По его словам, в 2015 году после двух «зачисток» СБУ якобы существовавший проект «Бессарабия» был провален.
«Потом, насколько нам известно, в Москве были разборки между двумя кланами, которые руководители этим вопросом. И сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно, одновременно с вопросом Бессарабии, вопросом Молдавии в контексте Бессарабии, будут пытаться расшатать ситуацию в Одесском регионе и Молдавии. У нас есть такие данные» — отметил Грицак.
Примечательно, что в бытность губернатором Одесской области Михаил Саакашвили заявлял о том, что местное население лояльно Украине, однако политика руководства страны может заставить его изменить свое мнение.
«Правительство должно иметь программу для развития юга. Невозможно оставлять юг в такой запущенности. А потом мы удивляемся, что какие-то вещи происходят. То же самое было в Крыму — все было запущено с советских времен. Не надо здесь этого делать. Здесь пока, слава Богу, укрепляется Украина и сохраняется спокойствие… Здесь люди хотят стоять за Украину. Но не надо злоупотреблять этим. Сколько можно? Пока гром не грянет, мы не прореагируем?» — рассказывал Саакашвили летом 2016 года.
Тогда же Саакашвили указал на существенную изношенность инфраструктуры в регионе.
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