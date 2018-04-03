Ещё
СБУ заявила о предотвращении «скрытой федерализации» Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня
Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня

СБУ заявила о предотвращении «скрытой федерализации» Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Служба безопасности Украины раскрыла и предотвратила планы Кремля по «скрытой федерализации и автономизации» нескольких украинских регионов, заявил глава ведомства Василий Грицак.
По его словам, речь идет о срыве Службой безопасности почти 100 попыток создания «искусственных протестных акций», которые были направлены на «дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России», сообщает «Сегодня.ua».
«Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализации и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности в Одесской области», — сказал Грицак.
По его словам, также раскрыты «планы российских спецслужб» по проведению терактов в центре Киева против граждан и политиков. Утверждает Грицак также, что межэтническую вражду в отдельных областях Украины также пытаются разжечь «российские агенты».
Финансирование «терактов», заявил Грицак, осуществлялось «окружением беглого экс-президента Виктора Януковича», курировали подготовку «российские спецслужбы».
«Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию РФ, осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины», — заявил глава СБУ.
Киев и ранее заявлял, что теракты, диверсии, убийства и массовые беспорядки на Украине связаны с «внедрением спецслужбами России активной фазы плана по дестабилизации» ситуации в стране.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В МИД отреагировали на сообщения о саммите по Донбассу Украинский пранкер Вольнов обжаловал свой арест в России Порошенко попросил украинских силовиков «не жалеть патронов»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»67
Украина нарвалась на Черноморский флот644
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией171
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу30
Малышева вызвала гнев телезрителей575
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение