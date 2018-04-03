СБУ заявила о предотвращении «скрытой федерализации» Украины

По его словам, речь идет о срыве Службой безопасности почти 100 попыток создания «искусственных протестных акций», которые были направлены на «дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России », сообщает «Сегодня.ua».

«Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализации и автономизацию нескольких регионов Украины , в частности в Одесской области», — сказал Грицак.

По его словам, также раскрыты «планы российских спецслужб» по проведению терактов в центре Киева против граждан и политиков. Утверждает Грицак также, что межэтническую вражду в отдельных областях Украины также пытаются разжечь «российские агенты».

Финансирование «терактов», заявил Грицак, осуществлялось «окружением беглого экс-президента Виктора Януковича », курировали подготовку «российские спецслужбы».

«Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию РФ, осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины», — заявил глава СБУ.

Киев и ранее заявлял, что теракты, диверсии, убийства и массовые беспорядки на Украине связаны с «внедрением спецслужбами России активной фазы плана по дестабилизации» ситуации в стране.