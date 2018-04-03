Гончаренко: Декларации для активистов-антикоррупционеров нужно отменять

Вопрос декларирования активистами-антикоррупционерами остался в подвешенном состоянии. Законопроекты, предложенные президентом Петром Порошенко и лидером «Батькивщины» Юлией Тимощенко, не были поддержаны парламентом. Поправки об обязательном декларировании имущества и доходов для активистов остались в силе.

Депутат Алексей Гончаренко от БПП считает, что поправки нужно отменять, потому что декларирование доходов общественными организациями не имеет смысла и не должно волновать украинских налогоплательщиков.

По его мнению, активисты не имеют отношения к украинским бюджетным деньгам и проблемы с хищениями зарубежных грантов, на которые содержатся активисты-антикорупционеры, должны волновать зарубежных налогоплательщиков.

«Нет смысла в декларировании и потому, что их некому проверять. НАПК проверило только тысячу прошлогодних деклараций чиновников, а их больше миллиона. Куда туда еще пихать декларации активистов, их никто проверять не будет», — заявил депутат журналистам канала «Espreso.TV»