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Гончаренко: Декларации для активистов-антикоррупционеров нужно отменять
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Гончаренко: Декларации для активистов-антикоррупционеров нужно отменять 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Вопрос декларирования активистами-антикоррупционерами остался в подвешенном состоянии. Законопроекты, предложенные президентом Петром Порошенко и лидером «Батькивщины» Юлией Тимощенко, не были поддержаны парламентом. Поправки об обязательном декларировании имущества и доходов для активистов остались в силе.
Депутат Алексей Гончаренко от БПП считает, что поправки нужно отменять, потому что декларирование доходов общественными организациями не имеет смысла и не должно волновать украинских налогоплательщиков.
По его мнению, активисты не имеют отношения к украинским бюджетным деньгам и проблемы с хищениями зарубежных грантов, на которые содержатся активисты-антикорупционеры, должны волновать зарубежных налогоплательщиков.
«Нет смысла в декларировании и потому, что их некому проверять. НАПК проверило только тысячу прошлогодних деклараций чиновников, а их больше миллиона. Куда туда еще пихать декларации активистов, их никто проверять не будет», — заявил депутат журналистам канала «Espreso.TV»
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