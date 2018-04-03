Выборы как доказательство: Киев лишается «крымско-татарского фактора» для влияния на Крым

"Сразу после распада СССР Украина взяла курс на крымско-татарскую тематику — этот этнос активно противопоставляли русским и славянским общинам. Причем Киев подчеркивал: крымские татары ему друзья, русскоязычные сообщества же поддерживаться не могут. Между славянами и крымско-татарской частью населения Крыма фактически провоцировались конфликты — распри вспыхивали ежегодно. Так продолжалось все 1990-е, но к началу «нулевых» годов мы раскусили политику Киева и научились находить компромиссы, соблюдать межнациональное согласие.

При этом у крымских татар Киев десятилетиями поощрял чувство собственной исключительности — мол, вы коренное население и имеете право на Крым, а русские здесь пришлый народ. Из-за этого ситуация до сих пор в отношении этносов непростая. Из Украины активисты крымских татар и сейчас активно подогревают ситуацию, но они явно проигрывают. Несмотря на все их запугивания и причитания, на выборы президента России в этом году пришло вдвое больше крымских татар, чем на референдум о воссоединении с РФ в 2014-м. То есть понимание необходимости жить в мире и согласии ражи общего будущего приходит, влияние Киева ослабевает", — отмечает парламентарий.

Посол по особым поручениям в МИД РФ Андрей Нестеренко в ходе «круглого стола» в Совете Федерации рассказал: зарубежные силы пытались накануне проведения президентских выборов в России «разогреть» крымско-татарский вопрос. «Ситуация в Крыму сводилась к тому, что в числе усилий наших западных оппонентов, а выборы, как вы знаете, проводились на полуострове впервые, был предпринят целый ряд шагов для разогрева крымско-татарского меджлиса, а также провокации украинских и турецких НКО», — сказал чиновник.

"В целом крымско-татарская тема нашими «западными партнерами» поднимается постоянно — как в Совете Европы , так и в ООН . Там постоянно накручивают эту тему, заявляя о преследовании крымских татар, нарушении их прав и даже о каких-то массовых арестов. То есть Запад и Украина ничего не делают, чтобы этот этнос интегрировалось в крымское и российское сообщество. Такова политика Запада.

В Крыму не обращают внимания на националистические требования крымско-татарских общин — для нас главное решить социально-бытовые проблемы. такие проблемы вполне решаемы, и все это видят. Потому результаты идеологической «работы» Киева в Крыму постепенно нивелируются. Мы твердо заявляем на выпады: коренной этнос — лишь тот, кто давно живет в той или иной местности, но проживать в Крыму имеют представители любой национальности, а шовинизм недопустим ни под каким соусом", — подчеркивает сенатор.

Крымско-татарский вопрос

Все постсоветские годы власти Украины при помощи руководства Меджлиса крымско-татарского народа (экстремистская организация, запрещена в РФ) способствовали нагнетанию межнациональной напряженности в Крыму. Причем специально проводилась политика противопоставления крымских татар основной массе русскоязычного населения полуострова. После воссоединения полуострова с РФ Киев «взял на вооружение» крымско-татарский фактор для политической дестабилизации обстановки в этом регионе.

Летом 2014 года для участия в карательных операциях в Донбассе был сформирован крымско-татарский батальон «Крым», куда вошла значительная часть перебравшихся с полуострова исламистов. Кроме того, подконтрольные Киеву активисты диаспоры регулярно заявляют об ущемлении прав ее представителей в Крыму и «оккупации» полуострова. Попытки проявления национализма после воссоединения российские власти пресекли на полуострове жестко, запретив Меджлис и объявив в розыск его руководство. Сейчас крымские татары достаточно широко представлены в органах местной власти.

"Меджлис вообще никогда не был легален. Эта теневая организация даже на территории Украины никогда не работала в правовом поле. У нее нет собственного устава, юридического адреса, она не входит в реестр официальных организаций, не сдает финансовых отчетов. Сколько членов в Меджлисе, откуда он получает деньги и на что тратит — никто не знает. Между прочим, русская община в Крыму всегда работала абсолютно прозрачно и с официальной регистрацией — и в «украинский период», и сегодня.

Зная о его нелегальном статусе, легко сделать выводы о том, кто курирует Меджлис, оплачивает его антироссийскую и антирусскую деятельность. В том числе «заказывает» громкие и беспочвенные обвинения в адрес России на международных площадках. Эта контролируемая теневая структура, которая всегда выполняла определенные задачи. И у Киева за более чем четверть века независимости даже не возникло желания узаконить структуру или разобраться в сути ее деятельности. Уже одно это наводит на размышления.

Наша задача — строить в Крыму и в России общество, которое будет жить в мире и согласии, уважать культурные и языковые права друг друга. В этом направлении мы движемся постоянно. Понятно, что такой процесс быстрым быть не может в принципе, но это не значит, что можно ослаблять усилия по объединению нашего сообщества", — заключает Сергей Цеков.