Варшава выразила протест Киеву в связи с сожжением польского флага 

Власти Польши выразили свое возмущение инцидентом в Киеве, где накануне во время демонстрации радикалы сожгли перед посольством республики польский флаг. В связи с этим происшествием в МИД Польши был вызван советник-посланник Украины.
Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства, Варшава возмущена «поведением манифестантов» и «неспособностью киевских властей отреагировать должным образом». В ответ представитель Украины заверил, что Киев осудил этот поступок, а компетентные органы предпринимают все необходимые меры, чтобы выявить и привлечь к ответственности преступников.
Тем не менее, в МИД Польши подчеркнули, что Варшава обеспокоена рядом антипольских выступлений на Украине, произошедших в последние недели.
Так, в начале марта в центре Львова факельный радикалы провели факельный марш антипольской направленности. Затем возле Мемориала орлят на территории Лычаковского кладбища прогремел взрыв. А вод конец месяца Львовский областной совет выступил с требованием объявить персона нон грата руководителя канцелярии президента Польши Адама Квятковского.