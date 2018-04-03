Ещё
Варшава выразила протест Киеву в связи с сожжением польского флага
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня
Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня

Варшава выразила протест Киеву в связи с сожжением польского флага 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Власти Польши выразили свое возмущение инцидентом в Киеве, где накануне во время демонстрации радикалы сожгли перед посольством республики польский флаг. В связи с этим происшествием в МИД Польши был вызван советник-посланник Украины.
Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства, Варшава возмущена «поведением манифестантов» и «неспособностью киевских властей отреагировать должным образом». В ответ представитель Украины заверил, что Киев осудил этот поступок, а компетентные органы предпринимают все необходимые меры, чтобы выявить и привлечь к ответственности преступников.
Тем не менее, в МИД Польши подчеркнули, что Варшава обеспокоена рядом антипольских выступлений на Украине, произошедших в последние недели.
Так, в начале марта в центре Львова факельный радикалы провели факельный марш антипольской направленности. Затем возле Мемориала орлят на территории Лычаковского кладбища прогремел взрыв. А вод конец месяца Львовский областной совет выступил с требованием объявить персона нон грата руководителя канцелярии президента Польши Адама Квятковского.
Российская Газета: последние новости
Власти Крыма выплатят матпомощь семьям моряков захваченного Украиной судна Сестра Савченко попросила помощи у Трампа СМИ: США аннулировали визу генпрокурору Украины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»67
Украина нарвалась на Черноморский флот644
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией171
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу30
Малышева вызвала гнев телезрителей575
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение