Варшава выразила протест Киеву в связи с сожжением польского флага

Власти Польши выразили свое возмущение инцидентом в Киеве, где накануне во время демонстрации радикалы сожгли перед посольством республики польский флаг. В связи с этим происшествием в МИД Польши был вызван советник-посланник Украины

Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства, Варшава возмущена «поведением манифестантов» и «неспособностью киевских властей отреагировать должным образом». В ответ представитель Украины заверил, что Киев осудил этот поступок, а компетентные органы предпринимают все необходимые меры, чтобы выявить и привлечь к ответственности преступников.

Тем не менее, в МИД Польши подчеркнули, что Варшава обеспокоена рядом антипольских выступлений на Украине, произошедших в последние недели.