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Кнырик: Православие на Украине будет разрушено
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Кнырик: Православие на Украине будет разрушено 

Украина.ру 50 минут назад
Фото: Украина.ру
Своим мнением Константин Кнырик поделился в интервью изданию Украина.ру.
«Притеснения православной церкви на Украине никогда не заканчивались. Эти тенденции, которые начались еще в 90-х, то есть с первых дней получения так называемой независимости Украины. Сейчас они активизировались только по той причине, что у хозяев киевской власти есть необходимость разрушить последний мостик связи между Россией и Украиной, который остался только на уровне УПЦ МП. Для этого подключены не только правоохранительные инструменты, давление СБУ, власти, но и дан зеленый свет на беспредел и бесчинства всех националистических батальонов и подразделений, организаций, структур», — рассказал он.
Кнырик напомнил, что за все время никто на Украине так и не взялся за расследование грабежей, разрушений, силовых захватов храмов.
«До 2010 года удавалось этому противостоять…Но сейчас при полном одобрении власти и пособничестве силовых структур это приведет к тому, что православие будет разрушено. СБУ должна заниматься другими вещами. Если президент приезжает на стадион и на его глазах происходит взрыв, то здесь есть чем заняться, помимо борьбы с православием», — заключил эксперт.
В ночь на 3 апреля Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области Украины был захвачен бойцами «Айдара» и «Азова». В РПЦ заявили, что захватчиками были сторонники Киевского патриархата.
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