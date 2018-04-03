Кнырик: Православие на Украине будет разрушено

Своим мнением Константин Кнырик поделился в интервью изданию Украина.ру.

«Притеснения православной церкви на Украине никогда не заканчивались. Эти тенденции, которые начались еще в 90-х, то есть с первых дней получения так называемой независимости Украины. Сейчас они активизировались только по той причине, что у хозяев киевской власти есть необходимость разрушить последний мостик связи между Россией и Украиной, который остался только на уровне УПЦ МП. Для этого подключены не только правоохранительные инструменты, давление СБУ , власти, но и дан зеленый свет на беспредел и бесчинства всех националистических батальонов и подразделений, организаций, структур», — рассказал он.

Кнырик напомнил, что за все время никто на Украине так и не взялся за расследование грабежей, разрушений, силовых захватов храмов.

«До 2010 года удавалось этому противостоять…Но сейчас при полном одобрении власти и пособничестве силовых структур это приведет к тому, что православие будет разрушено. СБУ должна заниматься другими вещами. Если президент приезжает на стадион и на его глазах происходит взрыв, то здесь есть чем заняться, помимо борьбы с православием», — заключил эксперт.

В ночь на 3 апреля Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области Украины был захвачен бойцами «Айдара» и «Азова». В РПЦ заявили, что захватчиками были сторонники Киевского патриархата.