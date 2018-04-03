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Польша направила Украине ноту протеста
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МИД Польши выразил протест Украине из-за сожжения польского флага в Киеве 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: Fotolia
Министерство иностранных дел Польши направило ноту протеста Украине в связи сожжением польского флага у посольства в Киеве.
«В связи с демонстрацией перед посольством Польши в Киеве 2 апреля, в ходе которого был сожжен польский флаг, в МИД Республики Польша был вызван заместитель посла Украины в Польше, которому вручили ноту протеста», — говорится в заявлении польского дипломатического ведомства.
МИД также выразил возмущение из-за демонстративного поведения протестующих и отсутствия ответа со стороны украинских правоохранительных органов.
Как сообщает Интерфакс-Украина, 2 апреля неизвестные люди пришли к посольству Польши в Киеве и, скрывая свои лица, сожгли перед ним польский флаг.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter назвал инцидент нападением на украинско-польскую дружбу и провокацией.
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