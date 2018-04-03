Польша направила Украине ноту протеста

МИД Польши выразил протест Украине из-за сожжения польского флага в Киеве

Министерство иностранных дел Польши направило ноту протеста Украине в связи сожжением польского флага у посольства в Киеве.

«В связи с демонстрацией перед посольством Польши в Киеве 2 апреля, в ходе которого был сожжен польский флаг, в МИД Республики Польша был вызван заместитель посла Украины в Польше, которому вручили ноту протеста», — говорится в заявлении польского дипломатического ведомства.

МИД также выразил возмущение из-за демонстративного поведения протестующих и отсутствия ответа со стороны украинских правоохранительных органов

Как сообщает Интерфакс-Украина, 2 апреля неизвестные люди пришли к посольству Польши в Киеве и, скрывая свои лица, сожгли перед ним польский флаг.