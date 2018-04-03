Сергей Белашко: Аваков показал свой мощный и не совсем легальный инструмент

«Марш националистов против олигархов — это фактическое требование первых допустить их спонсоров в пул вторых. При этом власть не давит националистов, потому что при реальной атаке на них, с Андрея Билецкого (лидера „Нацкорпуса“ — ред.) сняли бы депутатские полномочия, а эти, по сути, бандформирования были бы разоружены — ведь все их члены известны, зафиксированы на видео и есть в списках. На самом деле мы видим фейковую борьбу — Аваков-политик играет против Авакова-министра», — предположил аналитик.

По его мнению, недавние обыски на базе националистов на территории завода «Атек» как раз четко символизируют эту показушную борьбу. Так Аваков показывает всем, что его статус не зависит от его должности.

«Аваков тем самым показал, что он обладает достаточно мощными непубличными и не совсем легальными инструментами, позволяющими ему обеспечить достаточный уровень влияния для того, чтобы претендовать на позицию одного из суверенов украинского государства», — видит ситуацию политэксперт.

В этой связи, Сергей Белашко также обратил внимание на поведение футбольных ультрас во время матча «Мариуполь»-«Динамо» 1 апреля, которые приветствовали обидными лозунгами посетившего матч президента страны.

«Ультрас входят если не в орбиту влияния, то в орбиту, скажем так, взаимодействия с Аваковым. Они скандировали «Чемодан-вокзал-Мальдивы». Дискредитация Януковича начиналась, в том числе, с подобных кричалок. Например, «спасибо жителям Донбасса за президента-тарантаса». Порошенко продемонстрировали, что от народного гнева — ультрас, АТО-шников, радикалов и еще кого-то — его реально может спасти только Аваков, держащий руку на пульсе и контролирующий официальные и неофициальные силовые структуры», — убежден политолог.

По словам Тягнибока, провести их смогут сделать народные депутаты от партии, у которых есть возможность пройти в здание правительства. Акция правых сил проходит утром во вторник под лозунгом «За украинское будущее без олигархов!».

Тягнибок в эфире канала 112 Украина пояснил, что будний день для проведения акции был выбран из-за возможности пообщаться с властью.

По информации пресс-службы «Свободы», основная цель мероприятия — добиться принятия «антиолигархического пакета коренных преобразований».