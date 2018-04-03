Руслан Бортник пояснил, почему правые становятся левыми

«Сегодняшняя акция — это попытка националистов выйти за рамки узкой праворадикальной ниши — то есть спекуляции на вопросах войны и мира и гуманитарной проблематики — в широкую социальную нишу. Националисты сегодня попытались стать социалистами и говорить языком высоких тарифов, цен, коррупции», — считает эксперт.

Кроме того, эта акция протеста позволила радикалам выпустить пар. Ведь, как подметил Бортник , националистическая публика задает вопросы своим лидерам о результатах их деятельности, их достижениях за четыре года — олигархи, против которых протестуют, все еще процветают. В то же время, националисты намереваются заполнить вакуум уличного протеста, который образовался после распада МихоМайдана.

«Это такой политтехнологиеский прием с прицелом на выборы-2019. Однако на данный момент националисты не несут никакой реальной угрозы для власти», — убежден политолог.

Вместе с тем, он оценивает недавние атаки на националистов со стороны как всего лишь коммерческие конфликты между двумя лагерями. Радикалы, в свою очередь, пока разобщены и не выступают единым правым фронтом против государственной машины.

«Атек» — это бизнес-конфликт. ZIK — это бизнес-конфликт. «Национальные дружины» в Николаеве — это тоже бизнес-конфликт. При этом сегодня говорить о целостной позиции как власти, так и националистов не приходится. И там, и там — война всех против всех. Заявления националистов об объединении мы слышали не раз, но каких-то совместных масштабных акций не наблюдали. Одни правые стояли на МихоМайдане и других митингах, а другие не принимали участия в этих мероприятиях. У них нет системной, общей позиции. Все борются за финансирование их избирательных кампаний», — проанализировал ситуацию Бортник.

По словам Тягнибока, провести их смогут сделать народные депутаты от партии, у которых есть возможность пройти в здание правительства. Акция правых сил проходила под лозунгом «За украинское будущее без олигархов!».

Тягнибок в эфире канала 112 Украина пояснил, что будний день для проведения акции был выбран из-за возможности пообщаться с властью.

По информации пресс-службы «Свободы», основная цель мероприятия — добиться принятия «антиолигархического пакета коренных преобразований».