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Климкин осудил сожжение польского флага в Киеве
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Климкин осудил сожжение польского флага в Киеве 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акцию перед посольством Польши в Киеве, во время которой неизвестные сожгли польский флаг.
Накануне возле посольства Польши в Киеве прошла акция, во время которой неизвестные сожгли польский флаг, после чего сбежали с места преступления.
Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2018 г.
​"Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не иначе, чем очередная провокация, подлое нападение на нашу дружбу. Люди, у которых доброе сердце, никогда не станут глумиться с символом других наций", — написал Климкин в Twitter.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.
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