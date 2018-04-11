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На Украине требуют закрыть 16 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности
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На Украине требуют закрыть 16 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям требует в суде закрыть 16 торгово-развлекательных центров за нарушения пожарной безопасности, заявил в среду глава ведомства Николай Чечеткин.
По его словам, в рамках инициированной после трагедии в Кемерово правительством Украины масштабной проверки объектов массового пребывания людей, в том числе ТРЦ, школы, дошкольные заведения и больничные стационары, Госслужба по ЧС уже проверила 1319 объектов, из них 329 ТРЦ. Всего проверкам подлежат более 30 тысяч таких объектов.
"Во время проверок выявлены более 15 тысяч нарушений, из которых более 5 тысяч не устранялись в течение долгого времени. Всего на руководителей объектов наложено 1,2 тысячи административных взысканий, за нарушение правил пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них ТРЦ — 16, дошкольных и школьных заведений — 18, больниц — 3", — сказал Чечеткин на заседании правительства.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман поручил МВД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и местным властям начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ и детских садов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в связи с пожаром в российском Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
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