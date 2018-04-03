Украинские неонацисты ворвались в Киево-Печерскую лавру

Радикалы из украинской неонацстской организации С14 ворвались во вторник в Киево-Печерскую лавру, где атаковали сотрудников охраны и «поймали» настоятеля владыку Павла.

«Экскурсия националистов по Лавре. В результате прогулки есть два срезанных шеврона казачков», — сообщили радикалы в Facebook националистической организации.

Позже они сообщили, что «поймали Пашу Мерседеса» (так радикалы назвали владыку Павла). Националисты заявили, что он — бывший «регионал, который не знает, кто оккупировал Крым ».

«Экскурсия закончилась», по выражению неонацистов, когда приехала полиция.

В январе радикалы неонацистской группировки С14 в Киеве ворвались в редакцию сайта «Союз православных журналистов». До этого они также блокировали Киево-Печерскую лавру.