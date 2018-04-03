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Украинские неонацисты ворвались в Киево-Печерскую лавру
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Украинские неонацисты ворвались в Киево-Печерскую лавру 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Радикалы из украинской неонацстской организации С14 ворвались во вторник в Киево-Печерскую лавру, где атаковали сотрудников охраны и «поймали» настоятеля владыку Павла.
«Экскурсия националистов по Лавре. В результате прогулки есть два срезанных шеврона казачков», — сообщили радикалы в Facebook националистической организации.
Позже они сообщили, что «поймали Пашу Мерседеса» (так радикалы назвали владыку Павла). Националисты заявили, что он — бывший «регионал, который не знает, кто оккупировал Крым».
«Экскурсия закончилась», по выражению неонацистов, когда приехала полиция.
В январе радикалы неонацистской группировки С14 в Киеве ворвались в редакцию сайта «Союз православных журналистов». До этого они также блокировали Киево-Печерскую лавру.
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