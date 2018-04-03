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Эксперт: Саакашвили без пиара, как наркоман без дозы!
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Эксперт: Саакашвили без пиара, как наркоман без дозы! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию и «покончить» с местным властями. Как пишет «РИА Новости», выполнить своё обещание он собирается после президентских выборов в стране.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН назвал слова Саакашвили очередным популистским заявлением, без которых он, по его словам, не может жить, как наркоман без дозы.
«В Украине его ждут известно как, впрочем, и в Грузии тоже. Потому что он объявлен в розыск, целый пакет обвинений против него. Но надо же каждый день выступать, ведь он из тех демагогов-популистов, для которых не появиться один день в эфире, в медийном поле, это смерти подобно. Зная его лично, могу сказать, что для него это так же, как для опустившегося наркомана день без дозы. Здесь любой чёрный пиар хорош», — заметил Мамрадзе.
Реального выполнения обещания, впрочем, ждать от политика не стоит, хотя он искренне верит в собственные слова, добавил собеседник НСН.
«Я знаю его очень близко, и совершенно уверен, что он не объявится в Грузии. Когда он говорит, что если он приедет, то его арестуют, и сразу же произойдёт революция, и его освободят, возникает вопрос — так почему же он не приезжает? Милости просим. Но это очередное его популистское заявление. И порой он сам верит в то, что говорит в момент произнесения. Это свойственно такому типу людей», — заключил Мамрадзе.
Ранее Михаил Саакашвили заявлял о готовности вернуться в Украину, напоминает «Газета.ру». На тот момент бывший губернатор Одесской области, лишённый гражданства Украины президентом Петром Порошенко, находился в путешествии по Европе.
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