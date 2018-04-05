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На Украине решили повысить уровень своих дипломатов
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На Украине решили повысить уровень своих дипломатов 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Верховная Рада приняла президентский закон о реформе дипломатической службы.
Законопроект поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины, вступит в силу он через шесть месяцев после опубликования в официальной прессе.
«Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала», — передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к документу. Главной целью закона является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипслужбы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом. Предполагается, что принятие закона будет способствовать повышению уровня и комплексной модернизации дипслужбы и обеспечит единство подходов в правовом регулировании ее особенностей как составной части государственной службы.
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