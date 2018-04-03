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Страшный скандал прогнозируют после депортации ополченца Трегуба на Украину
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Страшный скандал прогнозируют после депортации ополченца Трегуба на Украину 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Общественники прогнозируют страшный скандал, когда Россия депортирует на Украину сражавшегося под Славянском ополченца Николая Трегуба, которого на родине ждет тюрьма.
«Николая все-таки депортируют. Это же будет страшный скандал если его все-таки выдадут!», — цитирует kp.ru общественника и политического беженца из Харькова Сергея Моисеева.
Ранее «Ридус» уже писал о спортной ситуации вокруг Трегуба. Он вырос в интернате в Винницкой области. В 2014 году воевал в Славянске, вышел из окружения. Затем воевал под Макеевкой, получил осколочное ранение в руку, был контужен.
В середине декабря 2014 года, оправившись после ранения, он отправился в Россию, поскольку больше ему ехать было некуда. Попытался легализоваться, обратился в ФМС о предоставлении статуса беженца. Документы поначалу принимать не хотели, но все же приняли 16 декабря 2014 года. Ответ получил в марте, в убежище было отказано без указания причины.
«Но имелось уведомление о том, что через две недели я должен покинуть РФ. Когда находился в Петропавловске-Камчатском, с территории Украины мне звонили сотрудники СБУ, пытались шантажировать и склонить к сотрудничеству. После этого разговора я обратился сначала в ФМС, а потом в ФСБ, сотрудникам спецслужбы и передал запись этого разговора. Я неоднократно обращался во все отделения ФМС в Москвы, но мое заявление нигде не принимали», — рассказывал Трегуб.
В 2016 году, так и не легализовавшись, Николай попытался вылететь в Евросоюз через Латвию. Но латвийские пограничники, увидев в его паспорте штамп о пересечении границы ДНР и РФ, грозились депортировать его на Украину. Его буквально отбил начальник аэропорта и бесплатно отправил назад, в Россию.
Последнюю попытку легализоваться Николай использовал в декабре 2016 года в Белгородской области. Там он получил разрешение на работу в России. Устроился на работу, но сразу был задержан и приговорен к «самовыдворению». Адвокату обжаловать решение суда не удалось.
На Украине уже посадили на девять лет его брата-близнеца Андрея Трегуба. Он не воевал, но доказать этого не смог. Не выдержав пыток, оговорил себя. Сейчас находится в колонии строгого режима. Такая же судьба ожидает и Николая.
В настоящее время Московский облсуд все же принял решение оставить в силе прошлое постановление о депортации Трегуба на Украину. Ополченец как «враг народа» попадет в украинскую тюрьму. Общественники надеются, что парню присвоят статус беженца.
«Мы все-таки смогли подать все документы Трегуба на получение статуса беженца. Если прокуратура это учтет, Николая не выдадут, депортацию отменят», — отметил общественник Сергей Моисеев.
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