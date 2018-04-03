Страшный скандал прогнозируют после депортации ополченца Трегуба на Украину 

Общественники прогнозируют страшный скандал, когда Россия депортирует на Украину сражавшегося под Славянском ополченца Николая Трегуба, которого на родине ждет тюрьма.
«Николая все-таки депортируют. Это же будет страшный скандал если его все-таки выдадут!», — цитирует kp.ru общественника и политического беженца из Харькова Сергея Моисеева.
Ранее «Ридус» уже писал о спортной ситуации вокруг Трегуба. Он вырос в интернате в Винницкой области. В 2014 году воевал в Славянске, вышел из окружения. Затем воевал под Макеевкой, получил осколочное ранение в руку, был контужен.
В середине декабря 2014 года, оправившись после ранения, он отправился в Россию, поскольку больше ему ехать было некуда. Попытался легализоваться, обратился в ФМС о предоставлении статуса беженца. Документы поначалу принимать не хотели, но все же приняли 16 декабря 2014 года. Ответ получил в марте, в убежище было отказано без указания причины.
«Но имелось уведомление о том, что через две недели я должен покинуть РФ. Когда находился в Петропавловске-Камчатском, с территории Украины мне звонили сотрудники СБУ, пытались шантажировать и склонить к сотрудничеству. После этого разговора я обратился сначала в ФМС, а потом в ФСБ, сотрудникам спецслужбы и передал запись этого разговора. Я неоднократно обращался во все отделения ФМС в Москвы, но мое заявление нигде не принимали», — рассказывал Трегуб.
В 2016 году, так и не легализовавшись, Николай попытался вылететь в Евросоюз через Латвию. Но латвийские пограничники, увидев в его паспорте штамп о пересечении границы ДНР и РФ, грозились депортировать его на Украину. Его буквально отбил начальник аэропорта и бесплатно отправил назад, в Россию.
Последнюю попытку легализоваться Николай использовал в декабре 2016 года в Белгородской области. Там он получил разрешение на работу в России. Устроился на работу, но сразу был задержан и приговорен к «самовыдворению». Адвокату обжаловать решение суда не удалось.
На Украине уже посадили на девять лет его брата-близнеца Андрея Трегуба. Он не воевал, но доказать этого не смог. Не выдержав пыток, оговорил себя. Сейчас находится в колонии строгого режима. Такая же судьба ожидает и Николая.
В настоящее время Московский облсуд все же принял решение оставить в силе прошлое постановление о депортации Трегуба на Украину. Ополченец как «враг народа» попадет в украинскую тюрьму. Общественники надеются, что парню присвоят статус беженца.
«Мы все-таки смогли подать все документы Трегуба на получение статуса беженца. Если прокуратура это учтет, Николая не выдадут, депортацию отменят», — отметил общественник Сергей Моисеев.