Денис Шатунов и другие заключенные ждут встречи Трехсторонней контактной группы

Завтра, 4 апреля, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает ФАН.

Будет обсуждаться вопрос освобождения удерживаемых сторонами лиц. Дело политзаключенного Дениса Шатунова — участника лагеря антимайдана в Одессе «Куликова поля» — станет одной из тем повестки.

Об этом рассказала омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова . По ее словам, ситуация спорная, поскольку Шатунову инкриминируется уголовная статья. Его возможное включение в списки на обмен будет обсуждаться отдельно.

Украина специально разделила людей на две категории — это те, у кого статьи тяжкие и особо тяжкие, как у Дениса Шатунова, и связанные с антитеррористической операцией", — сказала Морозова.

Она также уточнила, что от ДНР поступило предложение «поменять всех установленных на всех установленных», после чего украинская сторона придумала категории и переквалифицировала обвинения у некоторых претендентов на обмен.

"Позицию украинской стороны мы на данный момент не понимаем. Мы не можем выяснить эту позицию ни устно, ни письменно. Из-за этого непонятно, делят они по-прежнему людей на эти категории или нет. Полтора месяца назад с украинской стороны пришло предложено об обмене 16 на 6, куда были включены люди с особо тяжкими преступлениями, не связанными с АТО. Мы это понимаем, как то, что Украина отходит от категорий, однако письменно они это не подтвердили", — добавила она.

По словам Дениса Шатунова, апелляционный суд по его делу был в 2016 году и закончился отказом под надуманным, по его мнению, предлогом. Сначала поводом для отказа в подаче кассационной жалобы были якобы обнаруженные в документе ошибки и несоблюдение установленных законом сроков. Затем Денису уже окончательно отказали в помиловании по причине неких допущенных им нарушений режима еще в СИЗО , оставив первоначальное судебное решение в силе.

"Ни одного рапорта о нарушении я не подписывал. Мне показали документ, там семь нарушений. Но они все в любом случае были погашены. В течение полугода нарушение гасится, но на это никто не обратил внимания. Уже не говоря о том, что этих нарушений с моей стороны не было", — рассказал он, отметив, что из-за этого теперь, согласно действующему законодательству Украины, больше подать апелляцию он не может.

При этом, как отметил Шатунов, у него было несколько смягчающих факторов и ни одного отягчающего, но на это никто не обратил внимания.

Огромную надежду Денис Шатунов и его близкие возлагали на обмен. Однако с этим пока ясности нет. Изначально он был включен в списки, но потом его имя из них было убрано. Скорее всего, ясность внесет завтрашняя встреча в Минске , на которую Шатунов очень рассчитывает, поскольку, по сути, обмен — это его единственная надежда обрести свободу. Вместе с тем, по мнению активиста «Куликова поля», украинские власти почему-то стараются не отдавать тех, кто не имеет отношения к событиям в Донбассе.

По словам Дениса Шатунова, это довольно часто встречающаяся ситуация, когда политических активистов судят по таким статьям как «грабеж, убийство» и тд. В частности, так украинские власти поступили с некоторыми участниками одесских событий. При этом обращает на себя внимание тот факт, что вскоре после ареста Шатунова следователь, который вел его дело, ушел на пенсию, а два милиционера, игравшие роль подставных исполнителей преступления, пошли на повышение.

"Один даже был одно время начальником областного УВД . Второго тоже повысили", — уточнил он.

Также Денис рассказал свое видение причин произошедшего, то есть ситуации, когда он, активист антимайдана, оказался в колонии, при том, что само обвинение достаточно надуманное, и даже «пострадавший», то есть тот, кого он якобы хотел убить, претензий к Шатунову не имеет.

"Я неудобный человек, который много знает и не согласен с мнением сегодняшней власти. Я ведь раньше работал телохранителем, и в связи с особенностями своей профессии знал много интересных вещей. И, с другой стороны, я не поддерживаю то, что сейчас происходит на Украине", — признается он.

Для самого Дениса сейчас самое главное, чтобы все в порядке было с его женой, которая с недавнего времени находится в списках сайта «Миротворец»; пересекать границу для нее теперь небезопасно.