Первый энергоблок Хмельницкой АЭС отключился от сети

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости . Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции действием автоматики отключился от энергосети, причины выясняются, сообщил во вторник оператор украинских АЭС, компания «Энергоатом»

"В 15.02 (совпадает с мск) 3 апреля 2018 года энергоблок №1 Хмельницкой АЭС действием автоматики отключен от энергосети. Причины срабатывания автоматики выясняются", — говорится в сообщении.

По данным компании, второй энергоблок АЭС работает в штатнофм режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.