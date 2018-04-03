МИД Украины рассказал о борьбе против «Северного потока — 2»

Украина принимает широкий спектр мер на двустороннем и многостороннем уровнях для того, чтобы убедить другие страны, в частности, Германию , выступить против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает украинское издание УНН со ссылкой на МИД страны.

«Украина последовательно придерживается позиции, которую разделяет большое количество наших западных партнеров о том, что «Северный поток-2» является политически мотивированным проектом, который имеет целью усиление геополитического влияния России на страны Европы через их энергетическую зависимость», — сказали изданию в МИД Украины.

«К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе продолжает придерживаться позиции относительно исключительно экономической составляющей в целесообразности реализации этого проекта, даже несмотря на такие сигналы со стороны РФ, как откровенный шантаж после решения Стокгольмского арбитражного суда в пользу Украины», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

По мнению МИД Украины, остановить строительство «Северного потока — 2» может усиление антироссийских санкций США , а также поправки в третий энергетический пакет Евросоюза

Ранее ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков [рассказал] (https://rns.online/opinions/Pochemu-Germaniya-vse-taki-soglasovala-stroitelstvo-Severnogo-potoka—2-2018-03-27/) RNS об экономической выгоде, которую Германия и другие страны ЕС получат в после завершения строительства «Северного потока — 2».

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и должно завершиться в конце 2019 года.