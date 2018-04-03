Киев заявил об идентификации «тысяч российских военных» в Крыму и Донбассе

Украине удалось идентифицировать 1,5 тыс. кадровых военных России , участвовавших в «захвате Крыма », и несколько десятков тысяч «воевавших в Донбассе», заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

«По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различные судебные инстанции, не только к МКС (Международный уголовный суд), 80% или даже больше — это те материалы, которые собраны неправительственными организациями», — передает его слова УНИАН

Тука заявил, что ранее минюсту МИДу Украины не хватило доказательной базы для исков против России в МУС и ЕСПЧ . Он отметил, что материалы украинской стороны «значительно проигрывали соответствующим материалам, которые подавала против Украины Россия».

В итоге Тука «познакомил» украинских чиновников с ресурсами «Стоптеррор», InformNapalm и «Миротворец», первые два из которых теперь привлечены ко всем судебным процессам.

«Ребята из «Миротворца» не могут себе позволить такой роскоши — быть публичными лицами», — сказал он.

Сейчас, уверяет Тука, по Крыму идентифицировано «с установочными данными мест жительства, гражданства, всех географических данных» более 1,5 тыс. кадровых российских военных. По событиям в Донбассе «установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины». По его словам, сделано это было еще в начале 2015 года.

Напомним, Киев по-прежнему обвиняет Россию в «военной агрессии» и регулярно «находит» на востоке Украины и в пограничных областях России «некие подразделения» ВС России, хотя международные наблюдатели в ходе регулярных инспекций ни разу не обнаружили какой-либо незаявленной военной деятельности.