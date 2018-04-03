Индийские фармацевты прогнозируют рост продаж на Украине до 30% в этом году

Об этом сообщили фармацевты на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина»

«Мы планируем прирост продаж порядка 30% и рассчитываем, что 2018-й станет урожайным годом: планируем вывести на рынок от восьми до 10 препаратов», — сообщила представитель компании Organosyn Ltd. Светлана Сичкарь.

На подобный рост в денежном выражении рассчитывает и фармкомпания Dr. Reddy's, сказал ее представитель Раджив Наяк. По его словам, в этом году его компания выведет на украинский фармрынок шесть новых препаратов, четыре из них — для лечения онкологических заболеваний.

Как заявил в свою очередь представитель компании Euro Lifecare Санджив Бхагата, в целом в 2018 году выручка от продаж на Украине индийской фармпродукции может вырасти на 20-25%.

При этом президент Ассоциации индийских фармацевтических производителей IPMA доктор Менон У. П. Р. заявил, что индийцы активно участвуют в обсуждении редакций некоторых нормативно-правовых документов на Украине, что, по его словам, могут положительно сказаться на деятельности индийцев на Украине.

Как сообщила директор по маркетингу компании «Бизнес Кредит» Елена Карчевская, Индия как страна-производитель по объемам аптечных продаж в натуральном выражении в 2017 году заняла третье место после Украины и Германии , в денежном (в национальной валюте) — четвертое после Украины, Германии и Великобритании

Так, объем продаж препаратов индийского производства на украинском рынке составил 3,43 млрд грн. или 5% от объема продаж всей аптечной розницы. 91% дохода индийским фармацевтическим компаниям приносят лекарственные средства. 9% дохода приходится на БАДы, косметику, санитарно-гигиенические изделия, а также на изделия медицинского назначения.

В структуре индийских лекарств 21% составили антибиотики, по 19% — препараты для нервной системы и костно-мышечной системы, 13% — медикаменты для респираторных заболеваний, 5% — медикаменты для сердечных заболеваний и 10% — другие препараты.

Как сообщили индийцы, в настоящее время на Украине представлены все индийские транснациональные компании.