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КЗЖ потребовал от Киева вернуть паспорт журналисту из Нидерландов
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КЗЖ потребовал от Киева вернуть паспорт журналисту из Нидерландов 

РИА Новости 37 минут назад
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) потребовала от властей в Киеве вернуть паспорт выходцу из Азербайджана Фикрету Гусейнли, который заявляет, что не может покинуть Украину, хотя расследование против него прекращено.
Второго апреля суд в Киеве постановил прекратить расследование прокуратуры против Гусейнли, выходца из Азербайджана и гражданина Нидерландов, который был задержан осенью 2017 года в Киеве. Экстрадиции Гусейнли добивается Азербайджан, где его обвиняют в мошенничестве.
"Управление областного прокурора Киева должно немедленно вернуть паспорт Фикрета Гусейнли и выполнить решение окружного суда, который постановил, что журналисту разрешены свободные перемещения", — заявила координатор программ CPJ Нина Огнянова. По ее словам, Украина не должна выполнять требование Азербайджана о выдаче Гусейнли, поскольку это требование связанно с профессиональной деятельностью журналиста.
Комитет защиты журналистов ссылается на СМИ, сообщившие, что после прекращения дела в отношении Гусейнли прокурор Сергей Остапец забрал паспорт Гусейнли у секретаря суда и покинул зал заседаний. При этом Остапец отказался вернуть паспорт или объяснить, на каком основании он его конфисковал.
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