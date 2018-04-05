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ОБСЕ зафиксировала 1,7 тысяч нарушений «пасхального» перемирия в Донбассе
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ОБСЕ зафиксировала 1,7 тысяч нарушений «пасхального» перемирия в Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала более 1,7 тысячи нарушений перемирия в Донбассе с 30 марта, когда вступило в силу «пасхальное» перемирие, сообщил в четверг первый заместитель главы миссии Александр Хуг.
Новое перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах. За соблюдением договоренностей сторон в Донбассе следит миссия ОБСЕ.
"Подтверждение приверженности прекращению огня имеет свои результаты. С 30 марта… наши наблюдатели уже зафиксировали 1721 нарушение прекращения огня, а в целом за прошлую неделю СММ зафиксировала более 5 тысяч нарушений прекращения огня. Пять тысяч — это много, но если сравнивать прошлогодний показатель за этот период, цифра свидетельствует о позитивных сдвигах, пусть и медленных. Мир добывается по каплям", — сказал Хуг на брифинге.
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