Луческу может вернуться в «Шахтер»

По данным издания, 72-летний румынский специалист, ныне возглавляющий сборную Турции , побывал сегодня в Киеве, где посетил офис компании СКМ, принадлежащей президенту «Шахтера» Ринату Ахметову

Напомним, ранее Луческу объявил о желании завершить тренерскую карьеру после работы с турецкой командой.

Луческу 12 лет возглавлял «Шахтер» и выиграл с ним восемь чемпионских титулов на Украине , шесть раз брал Кубок страны, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА

После «Шахтера» специалист отработал сезон в «Зените» , а в августе прошлого года пришел на смену Фатиху Териму у руля сборной Турции.

Нынешний главный тренер горняков Паулу Фонсека пока не продлил действующее соглашение, рассчитанное до конца этого сезона.