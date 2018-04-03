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Луческу может вернуться в «Шахтер»
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Луческу может вернуться в «Шахтер» 

Советский спорт 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
По данным издания, 72-летний румынский специалист, ныне возглавляющий сборную Турции, побывал сегодня в Киеве, где посетил офис компании СКМ, принадлежащей президенту «Шахтера» Ринату Ахметову.
Напомним, ранее Луческу объявил о желании завершить тренерскую карьеру после работы с турецкой командой.
Луческу 12 лет возглавлял «Шахтер» и выиграл с ним восемь чемпионских титулов на Украине, шесть раз брал Кубок страны, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА.
После «Шахтера» специалист отработал сезон в «Зените», а в августе прошлого года пришел на смену Фатиху Териму у руля сборной Турции.
Нынешний главный тренер горняков Паулу Фонсека пока не продлил действующее соглашение, рассчитанное до конца этого сезона.
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