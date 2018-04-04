Бывший тренер «Шахтера» Луческу может вернуться в донецкий клуб 

Бывший главный тренер донецкого «Шатхера» Мирча Луческу может вновь возглавить украинскую команду, сообщает "Советский спорт".
По информации украинского журналиста, нынешний наставник «горняков» Паулу Фонсека с большей доли вероятности покинет клуб.
"Есть интересный слушок, которым отчего же не поделиться. Поскольку Паулу Фонсека вряд ли останется в «Шахтере», клуб обратился к проверенной, уважаемой и еще какой угодно кандидатуре — Мирче Луческу. Согласитесь, выглядит очень логично!" — сказал журналист.
72-летний румынский специалист уже тренировал «Шахтер» в период с 2004 по 2016 год. На данный момент он является наставником сборной Турции по футболу.