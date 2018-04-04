Бывший тренер «Шахтера» Луческу может вернуться в донецкий клуб

По информации украинского журналиста, нынешний наставник «горняков» Паулу Фонсека с большей доли вероятности покинет клуб.

"Есть интересный слушок, которым отчего же не поделиться. Поскольку Паулу Фонсека вряд ли останется в «Шахтере», клуб обратился к проверенной, уважаемой и еще какой угодно кандидатуре — Мирче Луческу. Согласитесь, выглядит очень логично!" — сказал журналист.