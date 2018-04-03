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В Совфеде прокомментировали сообщения о подготовке переговоров по Донбассу без участия России
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В Совфеде прокомментировали сообщения о подготовке переговоров по Донбассу без участия России 

RT на русском 2 часа назад
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о подготовке переговоров по Донбассу без участия России. «Этот саммит никоим образом не представляет угрозу нормандскому формату, на мой взгляд, но это никоим образом не означает поддержку такого рода встречи с моей стороны», — заявил Косачёв.
По оценке сенатора, такие переговоры бессмысленны и призваны продемонстрировать некую консолидацию тройки внутри нормандского формата, что ни к чему не ведёт.
«Потому что главное, чего не хватает в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины — это возникновение сценариев урегулирования, которые были бы приняты Донецком и Луганском», — добавил он.
Ранее политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил слова депутата Верховной рады Евгения Мураева о потере западного доверия к Украине.
RT на русском: последние новости
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