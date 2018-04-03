Саакашвили рассказал о своих планах по возвращению в Грузию

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил в интервью телекомпании Rustavi 2 о своих планах по возвращению в Грузию. Политик приедет туда вместе со своей командой, чтобы «улучшить социальное положение в стране».

«Власть в Грузии должна смениться уже в текущем году, вслед за президентскими выборами. Я приеду в Грузию и реализую все намеченные программы вместе с моей командой», — заявил Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2007 и 2008-2013 гг. Он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий. После этого он жил в США и на Украине.

В Грузии его заочно приговорили к трем годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Правоохранительные органы не раз говорили, что задержат политика при попытке пересечения им границы.