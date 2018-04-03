Олейник: Вместе со снегом с украинских дорог сходит асфальт

Весна. Вместе со снегом с дорог Украины сходит и асфальт. Но премьер-министр Владимир Гройсман , на котором лежит ответственность за состояние дорожной сети Украины, не придумал ничего лучшего, как спихнуть все на местные власти.

"Понятно, что нам из Киева очень сложно это проконтролировать, потому что ты не знаешь в каком районе или области кто-то додумается делать такие недопустимые вещи. Но тут нужно увеличить ответственность глав областных государственных администраций, глав районных администраций, мэров, чтобы был дельный контроль и научить людей делать, как для себя", — заявил Гройсман.

Но в местных бюджетах из-за экономического коллапса, произошедшего по вине тех же Гройсмана и Порошенко, денег нет. Платить налоги некому: закрываются производства, остаются без работы люди, разоряется бизнес. А со слов Гройсмана получается, что местные власти должны взять на себя еще и ремонт дорог.

Понятно, что они этого не потянут. Поэтому в «европейской» Украине дороги и превращаются в труднопроходимые «направления».