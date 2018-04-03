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Хватит насиловать Конституцию: Украинцы восприняли в штыки идею о выплатах алиментов пожилым родителям
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Хватит насиловать Конституцию: Украинцы восприняли в штыки идею о выплатах алиментов пожилым родителям 

Украина.ру 40 минут назад
Фото: Украина.ру
Конституция Украина и Семейный кодекс Украины уже располагают главой о том, что совершеннолетние дети должны заботиться о недееспособных родителях. Но главе Минсоцполитики этого оказалось мало.
Как считает экономист Даниил Монин, таким образом министр пытается перераспределить как можно больше средств через свое ведомство.
Об этом же пишет эксперт по энергетики, бывший глава пресс-службы «Нафтогаза» Валентин Землянский.
Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко считает, что Реве надо определиться, в каком направлении движется Украина, и точно ли оно прозападное.
Реву обвиняют в том, что он доводит Конституционные положения до абсурда.
Вскоре может дойти до того, что украинцам придется заботиться не только о пожилых родителях, но и выплачивать алименты самому президенту, с иронией отмечает политолог Дмитрий Корнейчук.
Украинское государство задалось целью самоустраниться, снять с себя социальные функции и переложить их на плечи собственных граждан, считает украинский журналист Глеб Простаков.
Украинцы искренне не понимают, почему вместо алиментов, не предложить людям достойную пенсию.
Экономист Ольга Валеева предложила Андрею Реве не останавливаться на достигнутом, и открыть отель для денежных сбережений граждан.
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